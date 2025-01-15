ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan ve dokuz gündür kontrol altına alınamayan yangınlar, Los Angeles’ı tarihindeki en büyük felaketlerden biriyle yüz yüze bıraktı. 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 binden fazla binanın tahrip olduğu yangınlar, milyon dolarlık evlerin bulunduğu bölgelerde büyük hasara yol açtı.

Yangınlardan etkilenen ünlü isimler arasında Paris Hilton, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi yıldızlar da yer alıyor. Bu isimler evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Isabella Rosselini’nin yürek burkan paylaşımı

İtalyan sanatçı Isabella Rosselini, sosyal medya hesabından yanan bir Oscar Ödülü'nün fotoğrafını paylaşarak herkesi duygulandırdı. Rosselini, “Yangınlar nedeniyle tüm arkadaş ve meslektaşlarımı düşünmekten gözlerim yaşarıyor” diyerek yaşanan trajediye dikkat çekti. Fotoğrafın, kardeşi tarafından gönderildiğini belirtti.

Evleri zarar gören ve tahliye olmak zorunda kalan ünlü isimler arasında şu isimler bulunuyor: Leighton Meester ve Adam Brody, Anna Faris, Ricki Lake, Bella Hadid, Diane Warren, Maria Shriver

En pahalı yangın olarak kayda geçti

163 kilometrekarelik bir alanı kül eden yangınlar, ABD tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri oldu. Yaklaşık 30 kişi kayıp olarak bildirilirken, yangınlar hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cal Fire’dan yapılan açıklamaya göre Palisades yangını %18, Eaton yangını ise %35 oranında kontrol altında.