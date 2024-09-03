Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Luan Peres'in ayrılığın duyurdu. Vitor Pereira dönemi Marsilya takımından 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Luan yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre forma giyememişti.

Sarı lacivertliler kulüpten yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2022 yazında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luan Peres, sarı-lacivertli formayla toplam 23 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist üretti.