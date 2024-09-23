Lübnan Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinden itibaren İsrail’in düzenlediği hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 356’ya, yaralananların sayısının ise 1246’ya yükseldiğini açıkladı. Bu kayıplar arasında 24 çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

Bölgedeki drum giderek kötüleşiyor

İsrail'in hedef aldığı bölgelerdeki can kaybı ve yaralı sayısı, çatışmaların şiddetinin artmasıyla birlikte her geçen gün yükseliyor. Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda zorluklar yaşandığını ifade etti.