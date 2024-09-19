Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, kadrosuna Ciro Immobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldızları katarken, genç yetenek Semih Kılıçsoy ilk 11'deki yerini kaybetti. Kadroda santrfor ve kanat bölgelerinde yapılan transferler sonrası yedek kulübesine çekilen 18 yaşındaki oyuncu, son Sivasspor ve Trabzonspor maçlarına yedek olarak başladı.

"Türk futbolunun geleceğisin"

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, genç futbolcuyla bir araya gelerek ona moral verdi. Fanatik'in haberine göre Aybaba, görüşmede Semih'e, "Küsmek, tavır almak gibi düşünceleri aklından geçirme. Rekabet en üst düzeyde. Gençsin, güçlüsün ve senden büyük beklentilerimiz var. Forma rekabetinde mücadeleni sürdürmelisin. Sen sadece Beşiktaş değil, Türk futbolunun da geleceğisin," şeklinde konuştu.

Semih Kılıçsoy, Aybaba’ya verdiği yanıtta takım için en yüksek özveriyi göstereceğini ve önümüzdeki maçlarda gol atma sözü verdi. Genç yetenek, Beşiktaş’a katkı sunmak için mücadeleye devam edeceğini belirtti.