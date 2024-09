Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez, milli takımdan emeklilik kararı aldığını duyurdu. 2007 yılında milli takımla ilk maçına çıkan 37 yaşındaki Suarez, 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası Ön Elemeleri'nde Paraguay'a karşı son kez Uruguay forması giyecek.

Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Suarez, her zaman ülkesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı ve son maçında da aynı tutku ve motivasyonla sahada olacağını belirtti. "Her zaman ülkem için her şeyimi verdim ve şimdi bu bilinçle milli takımdan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

Tecrübeli futbolcu, "Cuma gününe kadar milli takım için her şeyimi verdiğim için gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Kendini övmenin en iyi yolu, emekli olmak için doğru zamanının geldiğini bilmektir." dedi.

Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda çıktığı 142 maçta 69 gol kaydetti. İki kez "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan Suarez, 2011 yılında Uruguay ile Copa America şampiyonluğu yaşadı. Uruguay futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli forvetlerden biri olarak gösterilen Suarez, milli takım kariyerine saygıyla veda ediyor.