Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Bugün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi kongre takvimi olacak.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili yapacağı sunumda, bu sürece ilişkin yürütülecek takvimi sunacak.

Erdoğan'ın kongreler ile birlikte il-ilçe yönetimlerinde ve parti yönetiminde önemli oranda değişime gitmesi beklenirken, Erdoğan'ın 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK’da değişime gideceği ve parti vitrinini daha genç kadrolardan oluşturacağı belirtiliyor.

Kongre 2025 Mayıs’ta

Planlanan kongre takvimine göre, eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde delege seçimleri olacak.

Kasım başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri yapılacak.

Yeni yılın başında il kongrelerinin yapılması planlanırken, 8. Olağan Büyük Kongre’nin ise mayıs ayında olacağı dile getiriliyor.