Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen kazada, lüks otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Araçta sıkışan 2 kişi yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Batman’ın Bıçakçı köyü yakınlarında, yan yoldan ana yola çıkan 35 ATU 052 plakalı tır, 72 ACA 364 plakalı lüks bir aracın kontrolsüz şekilde çarpmasıyla büyük bir kazaya yol açtı. Lüks araç, tırın dorsesinin altına girdi ve araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, uzun süren kurtarma çalışmaları sonucu yaralıları araçtan çıkarmayı başardı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Batman-Kozluk karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.