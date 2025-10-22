Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki CHP kurultay delegeleri, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan seçimlerin iptal edilmesi için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Başvuru, parti içi demokrasi ve hukuka aykırılık gerekçeleriyle yapıldı.

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38. Olağan Kurultay’daki kurultay iradesini ortadan kaldırdığını, bunun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğunu savundu.

Dilekçede mevcut yönetimin hukuka aykırı yollarla göreve geldiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak kurultayların “zehirli ağacın zehirli meyvesi” gibi sakat olacağı öne sürüldü. Ayrıca parti içi demokrasinin ortadan kaldırıldığı ve partililerin adaylık ile seçme haklarının engellendiği ifade edildi.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar ve açılan davalara dikkat çekilen dilekçede, Özgür Özel lehine oy kullandırmak için delegelere maddi menfaat sağlandığı, belediye ve meclis üyelikleri için teklifler verildiği, CHP’li belediyelerde işe yerleştirme vaatlerinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan ve 21 Eylül 2025’te düzenlenen Olağanüstü Kurultayların, açılan davayı konusuz bırakmak ve “hukuka karşı hile” yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği vurgulandı.

Mevcut yönetimin muhaliflere yönelik yargısız infaz ve disiplin süreçleriyle parti içi demokrasiyi engellediği, CHP’nin kurultay iradesinin organize şekilde gasp edildiği dilekçede belirtildi. Türk Medeni Kanunu’na göre bu durumun “mutlak butlan” sebebi sayılması gerektiği ifade edildi.

Yargılama devam ederken kamu düzenini korumak amacıyla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iade edilmesi talep edildi.

“Kamu düzenini ihlal ederek CHP yönetimini ele geçiren yapı, partiyi ve belediyeleri hukuka aykırı şekilde kullanmaktadır. Yargının görevi, CHP’yi bu durumdan kurtarmak ve kamu düzenini tesis etmektir.”

Dilekçede, CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ının mutlak butlanla batıl olduğu, 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği, 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptal edilmesi talep edildi.