Nottingham Forest ile Manchester City, 27 Nisan 2025'te FA Cup'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detaylar haberimizde.

Nottingham Forest-Manchester City maçı hangi kanalda?

Nottingham Forest ile Manchester City, İngiltere FA Cup yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 27 Nisan 2025 Pazar günü tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 18:30 olarak açıklandı.

Maçı canlı izlemek için frekans ve platform bilgileri

tabii Spor Yayın Bilgileri

Maç, yalnızca abone kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

Nottingham Forest-Manchester City maçı detayları

Maç Günü ve Saati

  • Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

  • Saat: 18:30

Maçın Oynanacağı Stadyum

  • Stadyum: Vitality Stadyumu

  • Şehir: Bournemouth, İngiltere

İngiltere FA Cup yarı finalinde mücadele edecek iki takım, finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ