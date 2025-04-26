Nottingham Forest ile Manchester City, 27 Nisan 2025'te FA Cup'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detaylar haberimizde.

Nottingham Forest-Manchester City maçı hangi kanalda?

Nottingham Forest ile Manchester City, İngiltere FA Cup yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 27 Nisan 2025 Pazar günü tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 18:30 olarak açıklandı.

Maçı canlı izlemek için frekans ve platform bilgileri

tabii Spor Yayın Bilgileri

Platform: Turkcell TV+ Monza – Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Kanal Numarası: 75

Uydu Yayını: Türksat üzerinden izlenebilir

Yayın Türü: Şifreli yayın

Maç, yalnızca abone kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

Nottingham Forest-Manchester City maçı detayları

Maç Günü ve Saati

Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

Saat: 18:30

Maçın Oynanacağı Stadyum

Stadyum: Vitality Stadyumu

Şehir: Bournemouth, İngiltere

İngiltere FA Cup yarı finalinde mücadele edecek iki takım, finale yükselmek için sahaya çıkacak.