Nottingham Forest ile Manchester City, 27 Nisan 2025'te FA Cup'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detaylar haberimizde.
Nottingham Forest-Manchester City maçı hangi kanalda?
Nottingham Forest ile Manchester City, İngiltere FA Cup yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 27 Nisan 2025 Pazar günü tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 18:30 olarak açıklandı.
Maçı canlı izlemek için frekans ve platform bilgileri
tabii Spor Yayın Bilgileri
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Platform: Turkcell TV+
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Kanal Numarası: 75
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Uydu Yayını: Türksat üzerinden izlenebilir
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Yayın Türü: Şifreli yayın
Maç, yalnızca abone kullanıcılar tarafından izlenebilecek.
Nottingham Forest-Manchester City maçı detayları
Maç Günü ve Saati
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 18:30
Maçın Oynanacağı Stadyum
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Stadyum: Vitality Stadyumu
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Şehir: Bournemouth, İngiltere
İngiltere FA Cup yarı finalinde mücadele edecek iki takım, finale yükselmek için sahaya çıkacak.