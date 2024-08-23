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Merkezefendi Belediyesi, iki gün süren keyifli bir ‘Masal Saati’ etkinliği düzenledi. Başkan Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz,” dedi.

Merkezefendi'de Renkli Masal Etkinliği (1)

Hayal gücü ve eğitim bir arada

Etkinlikler, Merkez Kütüphane ve Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. 4-7 yaş grubundaki çocuklar, hayal güçlerini geliştirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşadı. Masalları ilgiyle dinleyen minikler, ardından boya kalemleriyle yaratıcı resimler yaptı.

Merkezefendi'de Renkli Masal Etkinliği (2)

Başkan Doğan’dan eğitim vurgusu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını vurgulayarak, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için eğitici projeler üretmeye devam ediyoruz. Masal Saati etkinliğimizde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Merkezefendi'de Renkli Masal Etkinliği (3)

Çocuklar masallarla hayal gücünü keşfetti

Bu özel etkinlik, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, onlara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Masallar aracılığıyla miniklerin hayal güçleri desteklendi ve yaratıcılıkları teşvik edildi.

Merkezefendi'de Renkli Masal Etkinliği (5)

Kaynak: BÜLTEN