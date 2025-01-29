Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde M. Tel Aviv, Porto'yu konuk edecek. Karşılaşma, Stadion Partizana'da oynanacak ve hakem N. Dabanovic tarafından yönetilecek.
M. Tel Aviv 3 puan peşinde
M. Tel Aviv, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. 6 puanla 29. sırada yer alan ekip, bu mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor.
Porto deplasmanda kazanmak istiyor
Porto, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 25 puanla 8. sırada yer alan Portekiz ekibi, bu kritik deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
M. Tel Aviv - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe
- Saat: 23.00
- Kanal: Tabii Spor 3
- Stadyum: Stadion Partizana
- Hakem: N. Dabanovic
- Yan Hakemler: V. Todorovic, S. Jovanovic
Kaynak: HABER MERKEZİ