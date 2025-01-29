Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası, 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, tüm Türkiye’de yangın güvenliği konusundaki eksiklikler ve denetim yetersizlikleri gündeme geldi. Facianın ardından İstanbul Valiliği, kentteki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yangın güvenliği açısından denetleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, her ilçede denetimleri yürütecek komisyonların oluşturulacağı belirtildi. Komisyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, ilçe emniyet müdürlükleri (gerekli durumlarda ilçe jandarma komutanlıkları) ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak. Bu komisyonlar, öncelikle kamuya açık mekanlar, işletmeler ve binaların yangın güvenliği açısından yürürlükteki mevzuata uygunluğunu kontrol edecek.

İşletmeler kapatılabilir

Denetimlerin ilk aşamasında, belirlenen eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için işletme sorumlularına uyarı yapılacak. İlgili kurumlar, gerekli tedbirleri alması için işletme sahiplerine süre tanıyacak. Ancak, mevzuatta belirlenen sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde, işletmelerin kapatılması ve cezai işlem uygulanması gündeme gelecek.

Genelgeye göre, yangın güvenliği açısından yapılacak denetimlerin kapsamı oldukça geniş olacak. Kamu binalarından iş yerlerine, konutlardan alışveriş merkezlerine kadar her türlü tesisin yangın güvenliği mevzuatına uygunluğu kontrol edilecek. Ayrıca, yangın tatbikatlarının yapılması, yangın alarm sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığı ve yangın çıkışı alanlarının yeterliliği gibi konular da denetimlerin önemli unsurlarını oluşturacak.