2025 yılı kamu maaş promosyonları netleşti. TRT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline yapılacak ödemeler belli oldu.

TRT personeli promosyonu

TRT, maaş promosyonu için Halkbank ile anlaşma sağladı.

Banka promosyonu: 95 bin TL

ParafPara: 15 bin TL, Ocak, Şubat ve Mart aylarında eşit taksitlerle ödenecek

Banka promosyonunu tercih etmeyen personele 440 bin TL sıfır faizli kredi imkânı sunuldu.

Emniyet Teşkilatı promosyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifleri veren Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası ile görüşüldü.

Vakıfbank: 90 bin TL

Türkiye İş Bankası: 100 bin TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmayı “Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olsun” notuyla duyurdu.

Anadolu Üniversitesi promosyonu

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 4 bin 333 personel için 111 bin 500 TL promosyon ödemesi için QNB Türkiye ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Promosyonu

Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında:

Nakit ödeme: 99 bin 500 TL

Para puan: 13 bin 500 TL

Ödeme süresi: 40 ay üzerinden protokol

Diğer kurumlar

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da Ziraat Bankası ile 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak resmi açıklama yapılmadı.