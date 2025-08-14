Kulübün karşı karşıya olduğu hukuki dosyaların büyük kısmı, alacaklarını tahsil edemeyen yabancı futbolcuların şikayetlerinden kaynaklanıyor. FIFA tarafından alınan kararlara göre, 12 dosyada geçici yaptırımlar uygulanırken, 29 dosya için ise üç dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi. Bu durum, Adana Demirspor’u uluslararası düzeyde en çok davası bulunan takımlar arasına soktu.

Transfer yasakları ve mali kriz

FIFA dosyalarının ve transfer yasaklarının, Süper Lig’e yeniden yükselmeyi hedefleyen Adana Demirspor’un önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtiliyor. Kulüp yönetimi, hem finansal sıkıntılarla hem de transfer yasağıyla mücadele ederken, yeni sezon planlamalarında büyük sıkıntılar yaşayabilir.

Kulüpten henüz resmi açıklama yok

Resmi kaynaklardan henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, kulüp içindeki kaynaklar, dosyaların çoğunun yabancı futbolcuların alacaklarıyla ilgili olduğunu doğruluyor. Mali sıkıntıların derinleşmesi ve FIFA yaptırımlarının artması, Adana Demirspor’un geleceği konusunda soru işaretlerini artırıyor.

Spor kamuoyu endişeli

Spor camiasında, Adana Demirspor’un yaşadığı mali ve hukuki kriz, Türkiye’de kulüp yönetiminde karşılaşılan sorunlara dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Süper Lig’den düşen takımın FIFA nezdindeki dosya sayısı, aynı zamanda diğer kulüpler için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.