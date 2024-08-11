Focus Organizasyon tarafından düzenlenen etkinlikte, sanatçıyı dinlemek için İstanbul’un dört bir yanından gelen 50 bin kişilik dev bir hayran kitlesi alanda toplandı.

50 bin kişi katıldı

Öğlen saatlerinden itibaren konser alanını dolduran hayranları, Mabel Matiz’in sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşadı. Sanatçı, hit şarkılarıyla dolu dolu bir performans sergilerken, her bir parçası 50 bin kişilik bir koro tarafından hep bir ağızdan söylendi. Bu eşsiz atmosfer, konserin unutulmaz anları arasına girdi.

Duygusal anlar yaşandı

Mabel Matiz, konser boyunca dinleyicilerini bir duygusal yolculuğa çıkararak, ‘Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’, ‘Öyle Kolaysa’, ‘Ahu’ gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Ayrıca, son dönemin hit parçalarından ‘Antidepresan’ ve ‘Lan’ da yoğun alkışlarla karşılandı. Sanatçı, Türkçe pop müzikte bir dönüm noktası olarak kabul edilen ‘Fatih’ albümünden de ‘Karakol’, ‘Fan’, ‘Müphem’, ‘Düldül’, ‘İki Satır Yara’ ve ‘Numaracı’ gibi sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı.

Mabel Matiz, hayranlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerle burada olmak çok güzel. Bugün hem güleceğiz hem de şarkılarımızla duygulanacağız. Hep birlikte söylediğimizde çok daha anlamlı oluyor,” diyerek, dinleyicilerden büyük bir destek aldı. Konserin sonlarına doğru yoğun alkışlarla sahneye tekrar çıkan sanatçı, ‘Yaşım Çocuk’ ve ‘Med Cezir’ şarkılarıyla geceye görkemli bir final yaptı.

Bu unutulmaz gecenin ardından, Mabel Matiz hayranlarını yeni bir heyecan bekliyor. Ünlü sanatçı, 5-6-7 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda üç gün üst üste sahne alarak hayranlarıyla bir kez daha buluşacak.