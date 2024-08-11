Troya Müzesi, göç temasını Aeneas Destanı üzerinden ele alan ve günümüz dinamiklerine ışık tutan çarpıcı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Mülteci Aeneas: Mitlerden Günümüze Göçün İzleri" başlıklı sergi, dört sanatçının özgün eserleriyle geçmişten günümüze göçün izlerini derinlemesine keşfetme fırsatı sunuyor.

Serginin içeriği ve sanatçılar

Sergi, dört farklı sanatçının perspektifinden göç olgusunu inceliyor. Sanatçılar, Aeneas Destanı'nın mülteci temasını kendi anlatım dilleriyle zenginleştirerek, izleyicilere tarih boyunca göçün çeşitli boyutlarını sunuyor. Sergide yer alan sanatçılar şunlar: Turan Vardar, Ahmet Salih Tosuner, Ersen Emir, Türker Akman ve Deniz Yıldız Akman. Her bir sanatçı, göç temasını farklı bir bakış açısıyla ele alarak, geçmişten günümüze göçün izlerini derinlemesine sorguluyor.

Serginin açılışı ve ziyaretçiler

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, Troya Müzesi’nin göç temasını Aeneas Destanı üzerinden ele alarak günümüz dinamiklerine ışık tuttuğunu belirtti. Serginin açılışına ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı. Ortaylı, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük tarafından karşılandı. Serginin detayları hakkında bilgi aldı ve ziyaret sonunda Gölcük tarafından kendisine hediye edilen "Kültürel Diplomasi ve Europalia Türkiye Sanat Festivalleri" adlı kitabı takdim edildi.

Açılış etkinliğine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de katıldı. Sergi, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi gördü ve birçok önemli isim tarafından ziyaret edildi.