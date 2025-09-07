Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları, 1 günde 45 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların kuzey, güney ve orta kesimlerdeki sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını bildirdi.

Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde saldırılarda yardım bekleyen 10 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki İHA saldırılarında 1 çocuk ve 2 yetişkin öldü. Aynı mahallede bir evin hedef alınmasıyla 8 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda yapılan hava saldırısında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Sanayi Caddesi’nde bulunan 15 katlı apartman ise İsrail uçaklarının saldırısıyla yerle bir oldu.

Han Yunus’un güneybatısındaki yardım merkezlerinin yakınlarında açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tahliye emrine rağmen Mevasi bölgesinde bir yaşlı adam ve bir çocuk öldü. Rimal ve Emel Mahallesi’ndeki İHA saldırılarında toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Cemal Abdünnasır Caddesi’ne yapılan saldırılarda ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Netzarim bölgesi yakınlarında saldırılarda 2 kişi öldü. Deyr el-Belah kentinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınındaki bir çadıra yapılan saldırıda bir bebek ve annesi yaşamını yitirdi.

Sivil alanlarda çok sayıda tahribat var

İsrail saldırıları, sivil yerleşim alanlarını doğrudan hedef aldı. Evler, yardım merkezleri ve apartmanlar vurulurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze’deki sağlık altyapısı ve acil müdahale ekipleri saldırılardan olumsuz etkilendi.