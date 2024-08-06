Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformlarına karşı aldığı radikal kararlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce TikTok ve Instagram'ı eleştiren Maduro, şimdi de WhatsApp'ı hedef aldı. Canlı yayında WhatsApp'ı silen Maduro, destekçilerine de aynı şeyi yapmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformlarına eleştiri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformlarının toplum üzerindeki etkilerini sık sık eleştiriyor. TikTok ve Instagram'ın nefret yaydığını söyleyen Maduro, bu kez WhatsApp'ı hedef aldı. Canlı yayında yaptığı açıklamayla WhatsApp'ı telefonundan silen Maduro, bu platformun kullanımından "gönüllü ve kademeli" bir şekilde çekilme çağrısında bulundu.

Alternatif platformlara geçiş

Maduro, WhatsApp'ı silmesinin ardından Telegram ve WeChat gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini duyurdu. Destekçilerine de aynı yönde hareket etmeleri çağrısında bulunan Maduro, bu platformların daha güvenli ve kullanıcı dostu olduğunu savundu. Bir mitingde yaptığı konuşmada, "WhatsApp'tan çekilme zamanı geldi. Artık Telegram ve WeChat kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer kararı

Maduro'nun bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl WhatsApp'ın gizlilik ilkeleriyle ilgili aldığı kararlara tepki göstererek BiP ve Telegram’a geçişini hatırlattı. Erdoğan da WhatsApp'ı kullanmayı bırakarak yerli uygulama BiP ve Telegram'ı tercih etmişti.

Sosyal medyada yankı buldu

Maduro'nun bu ani kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Destekçileri, liderlerinin çağrısına uyarken, bazı kullanıcılar ise bu durumu eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar, Venezuela'daki dijital iletişim alışkanlıklarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi.