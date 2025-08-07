Irak’ın kuzeyinde 6 Temmuz’da meydana gelen ve 12 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan mağara operasyonuna ilişkin idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan tahkikat sonucunda herhangi bir kasıt, ihmal veya disiplin zafiyeti bulunmadığını açıkladı.

MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısında kamuoyunun merakla beklediği mağara faciasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, olayın yaşandığı mağaranın bugüne kadar girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu, operasyonun eğitimli timlerle yürütüldüğü ve mağara girişinin usule uygun şekilde yapıldığı belirtildi.

1-5 Temmuz tarihleri arasında aynı mağarada keşif köpeğiyle yapılan arama-tarama faaliyetlerinde olumsuz bir emareye rastlanmadığı, olay günü de köpeğin mağaraya gönderildiği ve risk tespit edilmediği vurgulandı. Bu nedenle gaz ölçümüne gerek duyulmadan operasyona başlandığı aktarıldı.

Olay sonrası yürütülen kurtarma çalışmalarının da tüm ilgili birimlerin koordinasyonuyla yapıldığı, hazır bekletilen oksijen tüpleri ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı personelin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Bakanlık, yapılan detaylı inceleme sonucunda doğrudan bir ihmale ya da kasıt unsuruna rastlanmadığını, görevli olmayan bazı personelin bile kendi hayatını riske atarak mağaraya girdiğini ve daha büyük bir facianın önüne geçildiğini belirtti.

Yaşanan bu acı olayın öngörülemez ve istisnai bir durum olduğu ifade edilirken, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarıldığı ve ilave önlemlerin hızla devreye alındığı da bildirildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan idari tahkikat raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi. Hatay İskenderun’da iki erin şehit olduğu olayla ilgili adli süreç ise Adli Tıp raporunun beklenmesiyle devam ediyor.

MSB açıklamasında, “Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.