En Çok Tercih Edilen Arabalar

Türkiye otomotiv sektöründe tüketicilerin önceliklerini fiyat etiketi, yakıt tasarrufu, konfor, fonksiyonellik, servis hizmeti ve güvenlik olarak sıralayabiliriz.

Bu ihtiyaçlarımıza cevap veren arabalar her zaman ülkemizde ilgi odağı haline gelmiştir. Türkiye otomobil piyasasında Eylül ayı itibariyle en çok %94 oranında 1600 cc altında yer alan motora sahip modeller tercih edilirken, daha yüksek hacimli motorlara sahip araçlar ise bulundukları vergi dilimi nedeniyle çok düşük oranlarda satın alınıyor.

Son yıllarda daha fazla tercih edilen otomatik vitesli arabalar düz vitesli rakiplerini geçmiş durumda. Eylül ayı itibariyle satılan arabaların %68’i otomatik şanzımana sahipken, düz (manuel) vitesli arabaların Pazar payı ise %22’de kaldı. Avrupa piyasasında hızla yükselen satış rakamlarına sahip olan hibrit motora sahip modeller halen ülkemizdeki toplam satışlara oranı %1’in altında bulunuyor.

Hyundai i10 ve Kia Picanto gibi küçük şehir içi modeller olarak tanımlanan A segmentinin toplam pazar payı %0,3 olurken, Renault Clio, Fiat Egea gibi B segmenti arabaların satış payı ise %24 olarak gerçekleşti. Civic ve Toyota Corolla gibi C segmenti araçların pazar payı %62 ile en büyük payı alırken VW Passat ve Skoda Superb gibi üst sınıf D segmenti araçların toplam satış oranı ise %10 civarında.

Türkiye araba piyasasının uzun yıllardan beri en çok tercih ettiği kasa olan sedan yine liderliğini devam ettirirken, toplam pazardan aldığı pay ise %51 civarında. En çok satan sıfır HYPERLINK "http://www.arabalar.com.tr/" arabalar listesinde Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane, Honda Civic ve Opel Astra gibi sedan modeller ise liderliği bırakmıyor. Özellikle Egea, Megane ve Astra modellerinin HB karoser yapısına sahip alternatifleri bulunduğu halde, yine de en çok sedan kasa arabalar tercih ediliyor.

Kasa yapılarına göre ikinci sırada en çok tercih edilen HB (hatchback) cephesinde ise Renault Clio ve Volkswagen Golf modelleri önde geliyor. Eylül ayı itibariyle toplam satışların %23’ünü oluşturan HB modeller Avrupa piyasasında SW (station wagon) ile birlikte daha yüksek bir satış hacmine sahip.

%22 ile HB kasanın ardından en çok tercih edilen SUV arabalar ise Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Dacia Duster olarak sıralanıyor. Zamanla arazi kabiliyetinden daha çok şehir içi ulaşım için yeniden yorumlanan ve crossover olarak da adlandırabileceğimiz SUV segmenti son zamanlarda neredeyse tüm markaların geliştirilmesine önem verdiği bir alan.

Hafif ticari sınıfında ise en çok van sınıfı modeller talep görüyor. Bu sınıfın en çok satan modellerinin başında Ford Tourneo Courier ve Fiat Doblo bulunuyor. Ticari alanda kullanılan araçlar binek araç ruhsatı ile de satın alınabiliyor.