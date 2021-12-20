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Hülya Avşar'ı bu sözleri tepkilere neden oldu: Gerekirse simit yenecek ama...

Son günlerde doları hızlı yükselişi ve bunu gıda fiyatlarına olan etkisi vatandaşlarda endişeye neden olurken konuyla ilgili Hülya Avşar'dan da tepki çeken bir açıklama geldi. Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" dedi

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:06

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'a ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada "Ekonominin sanatçı kısma nasıl yansıması oluyor?" sorusu soruldu. Ünlü isim, bu soru üzerine Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomik durumu ile alakalı olarak tartışma yaratacak yorumlarda bulundu.

Ekonomik durumun her kesime mutlaka yansıması olduğundan dert yanan ünlü isim, "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne derseniz deyin" dedi.

Sözlerinin devamında ise Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #hülya avşar #gıda fiyatları #gerekirse simit #simit yeriz
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