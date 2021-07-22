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Leyla ile Mecnun geri dönüyor!

8 yıl aradan sonra Exxen'de yayınlanacak yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Leyla ile Mecnun geri dönüyor!
22 Temmuz 2021 Perşembe 11:14

2011-2014 yılları arasında TRT1'de yayınlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun, 8 yıl sonra geri dönüyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak. Dizinin merak edilen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor. Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Senaryoda 8 yıllık bir atlamanın yaşandığı dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Etiketler; #leyla ile mecnun #exxen
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