Merkezefendi Belediyesi, 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı’na ev sahipliği yaptı. Başkan Şeniz Doğan, etkinliğe katılan tüm sporculara ve destek veren hemşehrilere teşekkür etti.

Yarışın detayları ve başarılar

Yarışlar, Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti’nde yapıldı ve 18 araç ile 36 pilot mücadele etti. Orman Etabı’nda startı veren Başkan Doğan, yarışçılara başarı dileklerini iletti. İkinci günde yapılan Seyirci Etabı’nda da pilotlar, 6 kilometrelik parkuru turlayarak en iyi dereceleri elde etmeye çalıştı.

Dereceye girenler

Yarışın sonunda Genel Klasman’da Kenan Özsoy ve Harun Deynek birinci, Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut ikinci, Ramazan Karaçelik ve Caner Bal ise üçüncü oldu. S4 sınıfında Ramazan Karaçelik ve Caner Bal birinci, S3 sınıfında ise İsmail Karancı ve Murat Karancı ilk sırayı aldı. SSV sınıfında ise Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut ile Kenan Özsoy ve Harun Deynek eşit puanla birinciliği paylaştı.

Ödüller töreni

Dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri, Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mihraç Doğanay tarafından verildi. Törende, başarı gösteren tüm ekipler kutlandı.

Başkan Doğan’ın açıklamaları

Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendi, ulusal ölçekteki yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Off-Road sporları, vatandaşlarımızı şehir hayatının stresinden uzaklaştırıyor. Bu tür organizasyonlar, şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor" dedi. Doğan, yarışları ilgiyle takip eden tüm Denizlili ve Merkezefendili vatandaşlara teşekkür etti.