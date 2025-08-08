

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Vizyon Ofisi tarafından hayata geçirilen “Mahallemde Ne Var Ne Yok” projesinin ilk buluşmasını Ildır Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Sürpriz bir ziyaretle köy kahvesine gelen Başkan Denizli, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Proje kapsamında Ildır’ın mevcut durumu, ihtiyaçları ve kültürel birikimi doğrudan Ildırlıların kendisinden dinlendi.

Mahalle sakinlerinin görüşleri doğrudan alındı

Buluşmada Başkan Denizli’ye, Vizyon Ofisi Başkanı Yüksek Şehir Plancısı Esra Koçdemir, Vizyon Kurulu Üyesi Ali Faruk Göksu ve Ildır Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz da eşlik etti. Toplantıda mahalle halkına, “Ildır’da ne var, ne yok?”, “Köyde şu an en çok konuşulan konu nedir?”, “Köyde yaşanmış en ilginç hikâye neydi?” gibi sorular yöneltildi. Gelen yanıtlar zaman zaman ilginç ve keyifli anlara sahne oldu.

Proje 25 mahallede sürpriz ziyaretlerle devam edecek

Başkan Denizli, mahalle bazlı sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bu toplantılarla Çeşme’nin her mahallesinin hikâyesinin yeniden yazılacağını ifade etti. “Mahallemde Ne Var Ne Yok” projesi, mahallelerdeki ihtiyaçların yerinde tespiti, katılımcı yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve turizm-ticaret potansiyelinin belirlenmesini amaçlıyor. Proje, önümüzdeki süreçte Çeşme’nin 25 mahallesinde sürpriz ziyaretlerle devam edecek.

Toplantılar kültürel hafızayı geleceğe taşıyacak

Başkan Denizli, bu toplantıların aynı zamanda Çeşme’nin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Çeşme Vizyon Ofisimizin öncülüğünde başlattığımız Mahallemde Ne Var Ne Yok buluşmalarıyla kentimizin hikâyesini hep birlikte yeniden yazacağız. Bu toplantılar Çeşme'mizin tüm mahallelerinin kendi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.”