

Trouw Nutrition, hayvancılık sektöründe çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen “Karbon Ayak İzi Azaltım Programı – Süt Ürünleri (CRPD)” adlı yeni sürdürülebilirlik modelini devreye aldı. Bu program, buzağıdan beşinci laktasyona kadar hayvanların tüm yaşam döngüsünü kapsıyor. Çiftlik bazlı verilerin analizine dayalı olarak geliştirilen model, yem rasyonlarının optimize edilmesi, sürü yenileme oranlarının düşürülmesi ve ilk buzağılama yaşının azaltılması gibi stratejik hedefler içeriyor.

Dijital destekli çözüm modeli geliştirildi

CRPD, çiftliklerde sürdürülebilirliği artırmak amacıyla MyMilkPrint ve MyFeedPrint gibi dijital araçlarla destekleniyor. Bu araçlar sayesinde üreticiler, yem ve üretim verilerini analiz ederek karbon salımını düşürebiliyor. Trouw Nutrition ECA Sürdürülebilirlik Müdürü Dr. Liz Homer, “Çiftçilerin üretkenliği artırırken karbon emisyonlarını azaltmaları için bu program kapsamlı bir çözüm sunuyor. Uzman desteği ve stratejik yönetimle sürdürülebilirlik sağlanacak,” dedi.

Karbon salımında yüzde 10 azalma sağlandı

Programın uygulandığı çiftliklerde önemli veriler elde edildi. Nottingham Üniversitesi Süt Merkezi ile yürütülen saha çalışmalarında, yem rasyonlarının yeniden düzenlenmesi ve kaba yem kullanımının artırılmasıyla karbon salımında %10’a varan düşüş elde edildi. Trouw Nutrition Türkiye Teknik Müdürü Sedat Gezen, bu verilerin programın çevresel ve ekonomik faydasını somut biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Hayvan sağlığı ve çiftlik performansı yükseliyor

Gleadthorpe Çiftliği’nde uygulanan programla soya kabukları yerine şeker pancarı posası kullanılarak maliyet düşürüldü ve çevresel etki azaltıldı. Aynı zamanda dijital araçlar sayesinde sürü yenileme oranları azaldı, ilk buzağılama yaşı düşürüldü ve bileşik yem kaynaklı karbon salımı %6 oranında geriledi. Çiftliğin toplamda %13 karbon azaltımı hedeflemesi, programın potansiyelini ortaya koydu.

Sürdürülebilir tarım için güçlü bir altyapı sunuluyor

CRPD Programı sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor; hayvanların yaşam süresini uzatıyor, çiftlik verimliliğini artırıyor ve tedarik zincirinde şeffaflık sağlıyor. Trouw Nutrition Türkiye, hayvancılığın sürdürülebilir dönüşümünde bu programın önemli bir araç olduğunu vurguluyor.

Şirket, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için karbon ayak izini azaltan çözümleri yaygınlaştırmayı sürdürecek. Hayvan sağlığına odaklanan, çiftlik verimliliğini artıran ve çevresel etkileri en aza indiren bu modelle, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanıyor.