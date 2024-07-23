IMF, gelişmekte olan ülkeler için yayınladığı makalede, yüksek faizle gelen güçlü sermaye akımlarının risklerine dikkat çekiyor. Herhangi bir risk durumunda bu akımların hızla geri çekilebileceği uyarısında bulunuluyor.

Yüksek faiz ve sermaye akımları riski

IMF'nin "Gelişen Piyasalarda Döviz Politikalarının Finansal İstikrara Etkileri" başlıklı makalesinde, yüksek faiz ortamında gelişmekte olan ülkelere akan sermaye akımlarının risklerine dikkat çekiliyor. Bu sermaye akımlarının, herhangi bir risk durumunda hızla geri çekilebileceği belirtiliyor.

Döviz müdahalelerinin önemi ve riskleri

Makale, döviz müdahalelerinin finansal istikrar açısından önemli olduğunu ancak ana politika haline getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Risklerin hesaplanarak, döviz müdahalelerinin ana politikanın tamamlayıcısı olarak tutulması gerektiği belirtiliyor. Döviz piyasasındaki değer kayıplarının ekonomik temellerle uyumlu seviyelere doğru düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, ekonomi için yapıcı olabilirken, ani satışların finansal istikrarsızlığı tetikleyebileceği uyarısında bulunuluyor.

Para birimlerindeki değer kaybı ve finansal istikrar

IMF makalesinde, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının devam etmesinin, finansal istikrar açısından olumsuz sonuçlara yol açıp açmayacağının değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının ekonomik temellerle uyumlu seviyelere doğru düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği, ani satışların ise finansal istikrarsızlığı tetikleyebileceği vurgulanıyor.