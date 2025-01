Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7. Olağan Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na 15 bin 30 kişinin başvurduğunu, Kocaeli’den ise 564 başvuru olduğunu belirten Bakan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan aile eylem planı hazırlıklarını sürdürdüklerini açıkladı. Dijital mecralar konusunda yeni çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bakan, "Çocuklar ehliyet almak için yaş lisansı alırken, dijital mecralar için böyle bir düzenleme yok. Bu konuda da gerekli adımları atıyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan selam var"

Kongrede gençlerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayan Bakan Göktaş, uçakta olan Cumhurbaşkanı'nın selamlarını iletti. Bakan, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi devrim niteliğinde yeniliklerle buluşturdu. Kocaeli, bu yeniliklerin sanayi merkezi olarak önemli bir parçası" diyerek Kocaeli’deki gelişmelere dikkat çekti.

"Kadınların gücü Türkiye’nin gücü"

Bakan Göktaş, AK Kadınların gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Kadınlar, Türkiye’nin gücünün temel taşıdır. Bu davada kadınların emeği çok büyük. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Türkiye'nin gücü kadınların gücüdür. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla Türkiye’nin yüzyıl hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gençlerimiz için büyük bir fırsat"

Deprem bölgesinde başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular hakkında da bilgi veren Göktaş, "Kocaeli'den bu konuda çok büyük teveccüh var. 150 bin liralık krediden bahsediyoruz. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli bir krediden bahsediyoruz. Ne mutlu ki bugün Kocaelili gençler de bu destekten faydalanacak. Kocaeli'nin rakamlarını vermek istiyorum. Bu hafta boyunca ayın 13'ünden sonra Türkiye genelindeki başvuru sayımız 15 bin 30. Fakat Kocaeli'deki sayı 564. Gençler bu sizler için yapılmış çok kıymetli bir destek. İnşallah bu çalışmamızı da sürdüreceğiz. Biz kadın, çocuk, genç yaşlı, şehit ve gazilerden sorumlu büyük bir bakanlığız. Sosyal yardımlardan da sorumluyuz. Bu yılımızı aile yılı ilan etmemizin çok farklı sebepleri var. Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Nüfus politikalarımıza yönelik genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar atıyoruz. Fakat bizler aile dedikçe birileri rahatsız oluyor. Biz aile diyoruz onlar rahatsız. Biz aile diyoruz onlar, ‘Siz kadınları kapatmak istiyorsunuz' diyor. Yahu biz kadınları kapatsak buradaki kadınlar ne?" dedi.

"Kadınların emeği olmadan hiçbir şey olmaz"

Bakan Göktaş, aile ve kadın konusuna vurgu yaparak, "Kadın evinde kapalıyken bir kesimi rahatsız etmiyordu bir dönemler. Kadın meclise giremiyordu. Üniversiteye giremiyordu. Eğitim, çalışma bütün bu haklar ellerinden alınmıştı. Cumhurbaşkanımız geldi ve bu büyük ayrımcılık sona erdi. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genç, yaşlısıyla, ailenin her bir ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için, sağlıklı aileleri korumak zorundayız ve çok şükür bugün biz kadınlar güçlüyse hakları koruyorsa o ailede çocuklar sevgi dolu ortamlarda büyür. Kadınlar güçlüyse çocuklar geleceğe güvenle bakar diyoruz. Biz her daim bütün kadınları eşit hak ve fırsatlardan faydalanmalarını istiyoruz. Ben 2006 yılında 23 yaşındayken Belçika'da yurt dışında belediye meclis üyesi olarak seçildiğimde Türkiye'den milletvekillerimiz gelirdi ve derlerdi ki bu bizim ülkemizde neden mümkün değil? 2009 yılında Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de milletvekili ablalarımız gelirdi. Milletvekillerimiz gelirdi. Neden bunlar bizim ülkemizde yok derdi? Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu vesayet, yasaklar tek tek kaldırıldı. İşte kadınların güçlendirilmesi demek bu demek. Kadınların güçlü, tam ve eşit olması demek. Bizler her daim güçlü kadın, güçlü Türkiye diyoruz ve bu minvalde güçlü kadın güçlü aile, güçlü Türkiye. Bu minvaldeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü tehlikelerden koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Aileyi korumak için yeni düzenlemeler

Bakan Göktaş, dijital mecraların aile üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "2024-2028 yıllarını kapsayan aile eylem planı hazırlıyoruz. Dijital içeriklerle mücadele, aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklar için dijital mecralar kullanma yaş lisansı üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bakan, bu konuda önemli adımlar atılacağının sinyalini verdi.