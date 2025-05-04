HABER EKSPRES- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik düzenlenen fiziksel saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Polat, bu saldırının, uzun süredir sürdürülen kutuplaştırıcı siyaset dilinin bir sonucu olduğunu belirtti.

"Anma töreni sonrası yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Polat, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e anma töreninin hemen ardından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Kutuplaştırma siyaseti bu tür saldırıların zeminidir"

Siyasi söylemlerde kullanılan ayrıştırıcı dilin doğrudan toplumsal huzura zarar verdiğini ifade eden Polat, "Kutuplaştırma ve ötekileştirme siyaseti bugüne kadar kimseye fayda sağlamadığı gibi bundan sonra da sağlamayacaktır" diyerek açıklamasını tamamladı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yaptığı açıklama şöyle;

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e anma töreninin hemen ardından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kutuplaştırma ve ötekileştirme siyaseti bugüne kadar kimseye fayda sağlamadığı gibi bundan sonra da sağlamayacaktır.