HABER EKSPRES- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetledi ve toplumu bölen kutuplaştırıcı siyaset diline tepki gösterdi.

CHP'li Kılıç, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, olayın sadece faille sınırlı görülmemesi gerektiğini, bu tür şiddet olaylarının zemininin uzun süredir sürdürülen kutuplaştırıcı nefret diliyle hazırlandığını ifade etti.

"Bu saldırının zemini uzun süredir oluşturuluyor"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik düzenlenen fiziksel saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumu 'biz ve onlar' diye bölen tehlikeli kutuplaşma siyaseti bugün yine karşılığını buldu. Bu alçakça saldırıyı lanetliyorum," ifadelerini kullandı.

"Nefret dili sorumludur"

Kılıç, saldırıyı sadece gerçekleştiren kişiyle sınırlı değerlendirmemek gerektiğine dikkat çekerek, "Bu saldırının failleri kadar, bu zemini hazırlayan nefret dilini de kınıyoruz" dedi. Türkiye'de siyasette kullanılan dilin toplumsal barışı tehdit ettiğini vurguladı.

"Demokrasimize yakışmıyor"

Yaşanan olayın demokratik değerlere ve siyasi geleneğe aykırı olduğunu belirten CHP'li Kılıç, "Demokrasimize ve siyasi geleneklerimize yakışmayan bu alçakça saldırıdan dolayı Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

Toplumu 'biz ve onlar' diye bölen tehlikeli kutuplaşma siyaseti bugün yine karşılığını buldu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum. Bu saldırının failleri kadar, bu zemini hazırlayan nefret dilini de kınıyoruz. Demokrasimize ve siyasi geleneklerimize yakışmayan bu alçakça saldırıdan dolayı Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.