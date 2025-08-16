Kadını dövdüler, gasp ettiler: Şimdi hakim karşısındalar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs 2025 günü yaşanan darp ve gasp olayının ardından tutuklanan 3 şüpheli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde P.D. adlı 42 yaşındaki kadının, H.A. (20), S.S. (21) ve T.A. (22) tarafından araçla takip edilip bir akaryakıt istasyonunda darp edildiği, ardından da aracının gasp edildiği görülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan üç sanık hakkında “yağma”, “gasp” ve “kasten yaralama” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mağdur kadın şikayetçi olmadı, karar değişti

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanıklar ile mağdur kadın P.D. katıldı. Mahkemede ifade veren P.D., olay günü sanık S.S. ile eski bir ilişkileri olduğunu belirtti ve olayın detaylarını anlattı. Market içinde yaşanan fiziksel şiddeti aktaran P.D., tüm sanıkları affettiğini, şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini beyan etti.

Bu ifade üzerine mahkeme heyeti, sanıklardan H.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer iki sanık S.S. ve T.A.’nın tutukluluklarının devamına karar verildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Duruşmada ifade veren sanık S.S., P.D. ile uzun süredir bir ilişkilerinin olduğunu, olay günü yaşananların alkol etkisiyle geliştiğini savundu. P.D.'nin kendisinden bir muska aldığı gerekçesiyle onun peşine düştüklerini belirten S.S., kadına zarar vermek amacı taşımadığını, aracını da bilmeden kullandığını ifade etti.

Sanıklardan T.A. ve H.A. da olayın planlı olmadığını, kadını gasp etme veya darp etme niyetleri bulunmadığını ileri sürdüler.

Mahkeme tutukluluğa devam dedi

Sanıkların savunmalarını ve müştekinin şikayetinden vazgeçmesini değerlendiren mahkeme, H.A.’yı adli kontrol şartıyla tahliye etti. Ancak şiddet görüntülerine dair kamera kayıtları ve dosyadaki delillerin ağırlığı göz önünde bulundurularak S.S. ve T.A.’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Dava, ileri bir tarihe ertelendi.