CHP’li Mahmut Tanal, İBB soruşturması kapsamında tutukluların farklı cezaevlerine sevk edilmesini eleştirdi: “Tutuklama cezaya dönüştü.”

Mahmut Tanal cezaevi sevklerine tepki gösterdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bazı isimlerin farklı cezaevlerine sevk edilmesine tepki gösterdi. Tanal, yaptığı açıklamada sevk uygulamasının siyasi bir silaha dönüştürüldüğünü savundu.

“Tutuklama cezaya dönüşmüş durumda”

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir. Adalet, kinle değil hukukla yürür! Bu kararı verenler de uygulayanlar da hukuk önünde sorumludur.”

İBB soruşturmasında gelişmeler yakından takip ediliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok ismin tutuklu bulunduğu soruşturma süreci kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam ediyor. CHP cephesinden gelen açıklamalarda, sürecin siyasi baskılarla yürütüldüğü vurgulanıyor.

'Dayanışmayı dağıtmak ve gözdağı vermektir'

Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi bahanesiyle tutuklu belediye çalışanlarını Silivri’den alıp Kandıra gibi uzak cezaevlerine sürgün etmek, hukuk değil, intikamdır! Adalet Bakanı’nın ‘cezaevi düzeni’ bahanesi, hukuksuzluğu perdeleme çabasıdır. Aynı dosyada yer alan insanların farklı cezaevlerine gönderilmesi, savunma hakkını parçalamak, dayanışmayı dağıtmak ve gözdağı vermektir.

Bu uygulama, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na, Anayasa’nın savunma ve adil yargılanma hakkına, AİHS’in 6. maddesine aykırıdır. Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir. Adalet, kinle değil hukukla yürür! Bu kararı verenler de uygulayanlar da hukuk önünde sorumludur!”