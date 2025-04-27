CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden Kanal İstanbul projesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Tanal, projeyi “rant, talan ve yalan” olarak nitelendirerek karşı çıktıklarını söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul’a yönelik açıklamalarda bulundu. 14 yıl önce “çılgın proje” olarak kamuoyuna tanıtılan ve tartışmalara yol açan Kanal İstanbul projesine karşı durduklarını belirten Tanal, bu projeyi şiddetle eleştirdi.

“Ya Kanal Ya İstanbul”

Tanal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 14 yıl önce iktidar, ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u kamuoyuna tanıttı. Bugün ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyerek karşı durduğumuz; ranttır, talandır, yalandır! Kamu yararını gözetmeyen, bilimin göz ardı edildiği her projenin karşısında duracağız!”