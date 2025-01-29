Ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur, tüm müzik dünyasını derinden sarstı. Tayfur’un cenazesinde binlerce hayranı ve ünlü isimler yer alırken, Mahsun Kırmızıgül de ustaya olan sevgisini her fırsatta dile getirdi. Kırmızıgül, Tayfur’un ölümünden sonra gerçekleştirdiği konserlerinde, usta sanatçıyı unutmadı ve onun şarkısını seslendirerek vefa örneği sergiledi.

Sahnede Ferdi Tayfur’a saygı

Mahsun Kırmızıgül, sahnelere geri dönmesinin ardından ilk konserlerinden birinde Ferdi Tayfur’un ünlü şarkısını seslendirdi. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak, Tayfur’a olan minnettarlığını dile getirdi. Ünlü sanatçı, “Ben sahneye her adım attığımda ustaları anıyorum. Sanatçılara vefa, mezar taşlarına çiçek bırakmakla ya da storylerde paylaşmakla değil; onların sesini, mirasını ve ruhunu yaşarken yaşatmakla olur,” diyerek, gerçek vefanın sanatçıların hayattayken değerini bilmek olduğunu vurguladı.

Kırmızıgül, yaptığı açıklamada vefanın, ölümlerinin ardından paylaşılan sosyal medya mesajlarından ibaret olmadığını söyledi. Kırmızıgül, “Ferdi Tayfur ve diğer büyük ustalar, yalnızca şarkılarında değil, hayatımıza kattıkları duygularla hep bizimle. Gerçek vefa, iş işten geçtikten sonra değil, sanatçılar hayattayken onların kıymetini bilmektir,” diyerek, sanatçılara olan saygısını ve minnettarlığını ifade etti.