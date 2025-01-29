Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, arabesk müziğinin en önemli isimlerinden biriydi. Tayfur’un cenazesinde binlerce kişi yer alırken, Mahsun Kırmızıgül de usta sanatçıyı sık sık anarak ona olan sevgisini dile getirdi. Kırmızıgül, Ferdi Tayfur’un şarkısını söyleyerek ona olan saygısını sahnede gösterdi. Ancak, yaptığı konuşmalarla da gerçek vefa konusuna dikkat çekti.

“Onların mirasını yaşatarak”

Kırmızıgül, sahneye her adım attığında ustaları anladığını belirterek, "Sanatçılara vefa, mezar taşlarına çiçek bırakmakla ya da storylerde paylaşmakla değil; onların sesini, mirasını ve ruhunu yaşarken yaşatmakla olur." dedi. Ferdi Tayfur ve diğer büyük sanatçılarının sadece şarkılarında değil, hayatımıza kattıkları duygularla da hep yanımızda olduklarını ifade etti.