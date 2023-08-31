Hiç aklıma gelmezdi, marketten makarna alıp da, dışarı çıktığımda utanacağım... Sonunda bu da oldu... Sakın ha, kolilerle ya da poşetler dolusu falan makarna aldığımı düşünmeyin... Sadece 4 paket makarna aldım...

Olayı kısaca size toparlayayım;

Üç harfli market zincirlerinin önünden geçerken birden aklıma geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde pişirelim demiştik de, evde makarna olmadığı için, pilav'da karar kılmıştık...

O gün girdiğim bu markette herkes tarafından bilinen makarna markasının spagettti türünden aldım.

2 paket...

Sonra da hayatımın büyük bölümünü geçirdiğim köy evine de lazım olur, ha deyince bulamam diye 2 pakette oraya alayım dedim.

Yani toplamda 4 paket makarna aldım...

Başka da hiç bir şey almadım...

Önce kasadaki delikanlı şöyle baktı;

Bakış iyi değil, ''stok mu yapıyoruz'' der gibiydi sanki...

Neyse para üstünü verdikten sonra kibar bir dille ''iyi günler'' diledi, ben de 4 paket makarnayı torbaya koyayım, arkamdaki bekletmeyeyim diye yana çekildim...

Bilin bakalım ne gördüm?

Kuyruktakilerin hepsi sanki bana bakıyor...

Hepsinde de aynı yüz ifadesi;

''4 paket makarnayı ne yapacaksın''

Yahu muhteremler, yahu arkadaşlar...

Altı üstü dört paket makarna...

İkisini İzmir'de, ikisini de köy evinde tüketiriz diye düşündüm...

Koli değil, torbalar dolusu değil ki...

Ama açık söyleyeyim, kuyruktakilerden bir tanesinin bir şey söylemesini bekledim ki, ona patlayayım...

Allah'tan torba içinde dışardan bakıldığında ne olduğu gözükmediği için, market dışındakilerinin tacizine maruz kalmadım...

Aslında benim aldığım makarnanın kat be katı şu anda çok kimsenin evinde var...

Olsa da ne olur zaten, makarnanın stokçusu mu olur yani...

Sözün özü:

2 eve 2 paket makarna aldım, toplam 4 paket.

Bakışlardan rahatsız oldum utandım...

Peki sen stok ettiğin her türlü maldan hala utanmıyor musun?