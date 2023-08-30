1922 yılının haziran ayı ortalarında başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza geçme kararını almış, asıl amaç yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktır. Büyük Taarruz ve bu taarruzu taçlandıran “Başkomutanlık meydan muharebesi”, Türk kurtuluş Savaşı’nın son safhasını ve zirvesini teşkil etmiştir.

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Mustafa Kemal Paşa üç yıl dört aylık süreçte Türk milletini ve ordusunu adım adım hedefe taşımış, 26 Ağustos sabahı başkomutan Mustafa Kemal Paşa, genelkurmay başkanı Fevzi Paşa ve Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe’de yerlerini almış, 04:30’da harekât başlamış. 27 Ağustos insan üstü çabalar, süngü hücumları gerçekleştirilmiş. Afyon, kurtuluşunun şanlı şerefli müjdesi olmuş. 28-29 Ağustos günleri başarılı geçen taarruz harekâtı, 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü yapılan son harekât da Türk askeri tarihine “Başkomutanlık meydan muharebesi” Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmış, “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” komutunu vermiştir.

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1 Eylül 1922’de Türk ordusunun takip harekâtı başlamış 9 Eylül 1922’de İzmir, 11 Eylül’de Bursa ve 18 Eylül’de Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılmış. 11 Eylül’de Mudanya ateşkes anlaşması ile Doğu Trakya silahlı çatışma olmadan Yunan askerinden arındırılmıştır. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan barış anlaşması ile Türkiye’nin bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bir şanlı tarihi bir bağımsızlık anlatır. 30 Ağustos zaferi kutlu olsun. Ne yaparlarsa yapsınlar, Atatürk adını bir türlü ağızlarına alamasalar da, onun her öngörüsü gerçekleşmiştir ve Atatürk’ün deyişiyle “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” …