Makarna fabrikası patlamasında soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarındaki makarna fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama büyük bir tahribata yol açtı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın uzun süren müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Güvenlik önlemleri alındı

Patlama sonrası fabrikanın silolarının yanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve diğer acil müdahale birimlerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Şu anda, patlamanın yaşandığı bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, zaman zaman yükselen dumanlarla başa çıkmak için müdahalelerini sürdürüyor. Polis ekipleri de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

Yaralıların durumu nasıl?

Patlamada yaralanan 30 kişiden 16’sının tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Yaralılar, Sakarya’daki Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli’deki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte Hendek Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret etti. Özçevik, patlamada biri çocuk olmak üzere 3 itfaiye eri ve diğer yaralıların tedavi süreci hakkında bilgi verdi. İki yaralının durumunun ise ciddi olduğu ve entübe durumda olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden işçi ve cenaze töreni

Patlama sonrası soğutma çalışmaları sırasında yaşamını yitiren işçinin Mesut Şimay (27) olduğu belirlendi. Şimay’ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.