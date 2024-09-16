Muğla’da yaşanan orman yangınlarının ardından üreticilere destek olmak için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Her Kapıda Bir Fidan” projesi kapsamında ücretsiz ceviz ve zeytin fidanı dağıtımına başladı. Proje, özellikle yangından etkilenen mahalleleri hedef alıyor.

Yangınlardan etkilenen topraklar yeşilleniyor

Muğla, verimli toprakları ve tarım ürünleri ile ön plana çıkan bir kent. Ancak son yıllarda yaşanan orman yangınları, bölgedeki üreticilerin tarım arazilerine zarar verdi. Bu durumun ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Her Kapıda Bir Fidan” projesini başlatarak, il genelinde ücretsiz ceviz ve zeytin fidanı dağıtımına başladı. Proje, yangından zarar gören toprakların yeniden canlandırılmasını amaçlıyor.

“Topraklarımızı tekrar yeşillendireceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın sonrası Muğla’nın kaybettiği zenginlikleri geri kazanmak için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Aras, “Ormanlarımızı geri getiremeyiz, ancak kararan topraklarımızı fidanlarımızla yeniden yeşillendireceğiz. Arıcılarımızdan üreticilere kadar herkese destek vereceğiz” diyerek, bölgeye umut aşılayan projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

10 bin dekar toprak fidanlarla buluştu

Bugüne kadar 258 bin zeytin, kestane, badem, ceviz ve keçiboynuzu fidanı dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 bin dekar toprağın fidanlarla buluşmasını sağladı. Bu yeni proje ile özellikle yangından etkilenen bölgeler öncelikli olmak üzere il genelinde ceviz ve zeytin fidanları toprakla buluşturulacak.

Fidan desteğinden nasıl yararlanılır?

Ücretsiz fidan desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi üzerinden (https://mugla.bel.tr/fidantalep) başvuru yapabilecek veya 0 (252) 212 62 90 numaralı telefonu arayarak taleplerini iletebilecekler.