Patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 6'sının sağlık durumu ise kritik.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın ardından soğutma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, patlamada yaralanan 30 kişiden 6'sının durumu ağır; bu ağır yaralılardan 2'sinin ise entübe edildiği belirtildi. Ayrıca, 3 itfaiye eri hafif yaralanarak hastanede ayakta tedavi edildi. Patlamanın ardından yapılan ilk müdahalelerde 5 yaralının taburcu edildiği ifade edildi.

Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırılmış ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, fabrika içinde herhangi bir çalışan veya vatandaşın bulunmadığını ve patlamanın sebebiyle ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü belirtti.