Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna’ya ait fabrikada 13 Eylül saat 13.00 sıralarında meydana gelen patlama, büyük hasara yol açtı. Patlama, fabrikanın yükleme alanında ve değirmen kısmında etkili oldu. İlk belirlemelere göre, silolardaki gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Patlamada, fabrikada çalışan 27 yaşındaki Mesut Simay hayatını kaybetti. Olayda 6’sı ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 16’sı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Diğer yaralıların sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Polis erişimi kısıtladı

Patlamanın ikinci gününde, polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak, fabrikanın çevresinde kapsamlı bir tedbir aldı. Bölgeye girişler polis kontrolü altında tutulurken, fabrikaya ve çevresine sadece yetkili personelin girmesine izin veriliyor. Polis, patlama riskine karşı olası ikinci bir olayın önüne geçmek için bölgede sıkı güvenlik önlemleri alıyor.

Ayrıca, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekleyerek herhangi bir acil duruma hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla nöbet tutuyor. Fabrika çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak yetkililer, olayın tam nedenini ve güvenlik eksikliklerini belirlemeye çalışıyor.

Yaralı işçiden korkunç tanıklık

Patlamada yaralanan işçilerden Ahmet Dedecan (44), yaşadığı dehşeti anlatırken, “O basınç beni masanın altına attı. Dizlerimin üzerinde makineye doğru gittim, oraya biraz uzandım. Her taraftan alevler ve dumanlar geliyordu. Sonra yukarı çıkmaya çalıştım ama dumanlar yüzünden görünmüyordu. Aşağı indim ve yan tarafta patlamış bir kamyon gördüm. Biraz daha yürüyüp kendimi yere bıraktım. İki kişi beni kurtardı” dedi. Dedecan, fabrikada daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık” şeklinde konuştu.