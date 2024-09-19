Sakarya'da bir işçinin öldüğü, 30 işçinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibi iki kişinin de bulunduğu altı şüpheli, gözaltına alındı.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, 15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

Patlamada işçi Mesut Simay (27) hayatını kaybederken, altısı ağır, 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Çevre illerden de destek gelen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürüldü.

Müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirildi. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu yedi şüpheli, Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden ikisi fabrika sahibi olmak üzere altı kişi gözaltına alındı, bir şüpheli ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.