Yoğun konser programı nedeniyle sürekli sahnede olan Mert Demir, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ancak bu esnada sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı dışarıda bekletmesi, Sarıkaya'nın esprili bir dille sitem etmesine yol açtı.

Sarıkaya, Demir'in paylaşımının altına, "Ayıp, ayıp seni bekliyorum… Ama yağmur başladı!" şeklinde yorum yaptı. Sarıkaya'nın bu yorumu kısa sürede binlerce beğeni toplarken, çiftin arasındaki samimi ilişki bir kez daha gündeme geldi.

İlişkilerine Tam Destek

Mert Demir'in annesi Gülgün Demir de çiftin ilişkisine onay verdiğini daha önce açıklamıştı. "Serenay'la tanıştım, ikisi de çok mutlu. Evlenmek isterlerse bu onların kararı," diyerek çiftin mutluluğunu desteklediğini belirtmişti. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, ilişkilerini göz önünde yaşamaya devam ederken, hayranlarına verdikleri romantik pozlarla da sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Çiftin ilişkisi, samimi ve esprili anlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ederken, sosyal medya üzerindeki etkileşimleri de sıkça konuşuluyor.