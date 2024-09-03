Türkiye, yeşil alanları artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde toplam 21 milyon 160 bin metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçesi halkın hizmetine sunuldu. Bu yeni millet bahçeleri, şehirlerin yeşil dokusunu güçlendirerek vatandaşlara daha fazla açık alan sunmayı amaçlıyor.

Millet Bahçeleri: Yeşil alanların yaygınlaştırılması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde oluşturulan millet bahçeleri ile şehirlerin yeşil alan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Toplamda 21 milyon 160 bin metrekarelik alan, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için geniş ve konforlu dinlenme alanları sunacak.

Yatırım ve iyileştirme çalışmaları

Yeni millet bahçeleri, çevresel iyileştirme projeleriyle desteklenmiş olup, mevcut parkların yeniden düzenlenmesi ve yeni yeşil alanların oluşturulması ile gerçekleştirilmiştir. Bu bahçelerde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve spor sahaları gibi çeşitli sosyal donatılar yer alıyor.

Vatandaşların geri dönüşleri

Yatırımların halk tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığı belirtiliyor. Vatandaşlar, bu yeni yeşil alanların şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek için mükemmel fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu bahçelerin çocuklar için güvenli oyun alanları sağladığı ve yaşlılar için dinlenme yerleri sunduğu ifade ediliyor.

Çevresel ve sosyal etkiler

Yeni millet bahçeleri, çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Yeşil alanların artması, hava kalitesinin iyileşmesine ve şehir ısısının dengelemesine katkıda bulunuyor. Sosyal açıdan ise, toplumsal etkileşimi artıran, birlikte vakit geçirme fırsatları sunan bu alanlar, şehir yaşamının kalitesini yükseltiyor.