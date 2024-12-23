Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, deprem saat 21.39’da gerçekleşti.

Derinliği 7 kilometre olarak belirlendi

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililerden açıklama

AFAD ve yerel yetkililer, depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi. Ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğü ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Artçı sarsıntılar izleniyor

Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların meydana gelebileceğini belirterek vatandaşlara panik yapmamaları ancak tedbiri elden bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Deprem bölgesi yakından takip ediliyor

Malatya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunuyor ve fay hatları açısından hassas bir konumda yer alıyor. Yetkililer, gelişmeleri anlık olarak izlemeye devam ediyor.

Detaylı bilgiler ve güncellemeler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi kanallarından takip edilebilecek.