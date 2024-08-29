Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 22 yaşındaki Firuz İsazade, suda kaybolarak boğuldu. İnşaat şantiyesinde çalışan genç işçinin cansız bedeni, 5 kilometre ileride bulundu.

Olay, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat şantiyesinde çalışan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu Firuz İsazade, sıcak havadan bunalarak serinlemek için Sürgü Barajı sulama kanalına girdi. Bir süre suda kalan İsazade, aniden gözden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşları, durumu hemen güvenlik güçlerine ve acil yardım ekiplerine bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan genci bulmak için kanal boyunca arama çalışmalarına başladı. Suyun hızının ve derinliğinin zorluk yarattığı çalışmalarda, ekipler dikkatli bir şekilde ilerledi.

5 kilometre uzaklıkta bulundu

Yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafede, Kayapınar Mahallesi'nden geçen kanal kısmında Firuz İsazade’nin cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç işçinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılırken, kanal çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Bölge halkında endişe yarattı

Bu üzücü olay, Doğanşehir ilçesi ve çevresinde büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Sulama kanallarının çevresinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, bölge halkı tarafından eleştiri konusu oldu. Yetkililer, sıcak yaz günlerinde sulama kanallarının serinleme amacıyla kullanılmaması gerektiğini ve bu tür alanlarda tehlike uyarı levhalarının arttırılmasının planlandığını belirtti.

Yetkililer, vatandaşların sulama kanalları ve baraj gibi tehlikeli alanlara girmemeleri konusunda uyardı. Bu tür yerlerin serinlemek için uygun olmadığını vurgulayan yetkililer, özellikle gençlerin ve çocukların bu alanlara girmelerinin büyük tehlikeler barındırdığını ifade etti.