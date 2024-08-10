Olay, ilçedeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetli bir hal alması üzerine İbrahim B., evde bulunan av tüfeğiyle akrabası Ali Ateş'e ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından İbrahim B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayetin nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Bu trajik olay, ilçede büyük üzüntü yarattı. Soruşturma kapsamında, aile üyelerinin ifadelerine başvurulacağı ve olayın arka planına dair detayların ortaya çıkarılacağı bildirildi.