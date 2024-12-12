Malatya’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Adıyaman istikametine seyir halindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü yaralandı.
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza, Malatya-Adıyaman karayolunun Esentepe mevkiinde meydana geldi. Adıyaman istikametine giden 34 BTL 753 plakalı kamyon, sürücüsü T.Z.'nin kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda sürücü yaralandı.
Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA