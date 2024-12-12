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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araş tır ma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Narin Güran olayında şok itiraf! Tüm olaylar çözülecek

Narin Güran olayında şok itiraf! Tüm olaylar çözülecek

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