Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Cüneytbey Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda, toprak yollar modernize edilirken, hasarlı kısımlar da onarıldı.

Modern ve kullanışlı yollar

Cüneytbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 665 Sokak’ın toprak yolları kilit parke ile kaplandı. 660 Sokak’ta ise hasarlı kısımlar onarıldı. Ekipler, toplamda 850 metrekare kilit parke döşeme ve 220 metretül bordür uygulaması yaparak yolları yeni ve kullanışlı bir hale getirdi.

“Vatandaşlarımızın memnuniyeti önceliğimiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine önem veriyor ve planlamamız doğrultusunda bu talepleri yerine getiriyoruz. Cüneytbey Mahallesi’nde tamamladığımız yol yenileme çalışmaları, mahalle sakinlerine hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için en büyük mutluluk kaynağı” dedi.