Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda gerçekleştirilen kazılarda, Malazgirt Savaşı'na ait çok sayıda ok ucu bulunduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Ersoy, bu bulguların savaşın izlerini gün yüzüne çıkardığını ve tarihimize ışık tuttuğunu ifade etti.

Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen kazı çalışmaları, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor. Bu yıl Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda yapılan kazılarda, savaş izlerini taşıyan ok uçları ortaya çıktı. Ersoy, kazı ekiplerine teşekkür ederek, bu değerli bulguların tarihimize katkı sağladığını belirtti.

Genişletilmiş araştırma projesi

2020 yılında başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında, Muş'un Malazgirt ilçesi ve çevresinde kapsamlı kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda, Afşin Mezarlık Alanı ve Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda önemli bulgular elde edildi. Özellikle Afşin Mezarlık Alanı'nda 11. yüzyıla tarihlendirilen 51 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Patnos'ta yeni bulgular

Günbeli köyünde yapılan kazılarda, IV. Romanos Diogenes’e ait bir mühür ve altın sikkelerle birlikte bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu. Bu bulgular, Günbeli köyünün savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu ortaya koyuyor. Patnos bölgesindeki bulgular, savaşın geniş bir coğrafyada etkili olduğunu gösteriyor.

Savaş alanında yüzey araştırmaları

Malazgirt Ovası'nda sürdürülen yüzey araştırmaları, savaşın geçtiği tüm alanları kapsayacak şekilde genişletiliyor.