Mali Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos tarihleri arasında Mali'de toplamda 59 sel olayı kaydedildi. Sel felaketlerinden etkilenen yaklaşık 39 bin kişi, büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Yağışların neden olduğu bu doğal afet, ülkenin altyapısında ciddi hasarlara yol açarken, binlerce kişinin güvenli barınma ihtiyacını artırdı.

Mali’de Haziran ayında başlayan yağış mevsimi, Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Uzmanlar, bu süreçte benzer felaketlerin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

72 kişi hayatını kaybetmişti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 13 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Afrika’da son iki aydır etkisini sürdüren aşırı yağışlar, bölgedeki birçok ülkeyi de olumsuz etkiledi. Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da toplamda 716 bin 500 kişi bu felaketlerden doğrudan etkilendi. Bu bölgelerde, aşırı yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları sonucu en az 72 kişi hayatını kaybederken, 699 kişi de yaralandı.